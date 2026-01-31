Cuanto más sepamos de Roma, mejor equipados estaremos como ciudadanos: Santiago Posteguillo

Santiago Posteguillo se ha consagrado como uno de los grandes autores de la novela histórica, su obra, marcada por la antigua Roma con personajes como Julio César, viende la relación que establece entre Roma y la influencia en el mundo actual, “nuestras leyes son una evolución del derecho romano. Entender la sociedad y la política de Roma en sus virtudes y defectos, nos ayuda a entender mejor los problemas y aciertos que podamos tener en nuestra sociedad”. En ese sentido, afirma que en cuanto más se conozca de la antigua Roma, mejor equipados estaremos como ciudadanos para enfrentar el mundo político actual.

Su visión sobre Julio César viene de un estudio a fondo, en esa medida, cree que la visión que se tiene de él ha sido simplificada, “se dice que fue un dictador, pero no como un dictador del siglo XXI que persigue, tortura, asesina a su oponente, sin embargo, Julio Cesar cuando derrota militarmente, les perdona a aquellos que ha derrotado”. Remarca que Julio César fue magnánimo en la victoria, su personalidad era compleja y tenía enorme carisma, “el ciudadano romano que entraba en política debía ser buen orador, buen político y militar. César era bueno en todo eso y por ese motivo destaca; hay mucho que aprender de él”.

Cuando se le pregunta, qué cree que pensaría César de la Europa de hoy, comenta que este continente ha sido importante para la historia de la humanidad, incluso, cree en Europa como centro del mundo, “César forja Europa en la conquista de la Galia, lo cual equivaldría a la actual Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, parte Suiza, sur de Alemana y Reino Unido, unirlos era crear Europa occidental en cinco años”. De otro modo, considera que los romanos y César verían a la Europa de hoy como ellos veían a la Grecia de su época, “respetaban el pasado cultural, a Aristóteles, Platón, Sócrates, no se pueden negar su importancia en la reflexión del mundo. Pero militarmente Grecia no contaba y eso le pasa a la Europa de hoy”.

Sobre su proceso creativo destaca que siempre va en primer lugar a las fuentes primarias, a lo que se cuenta de la época y después acude a investigadores del siglo XIX, XX o XXI que complementan o contradicen las fuentes originales, “también viajo a los lugares donde ocurrieron los hechos para cargarme emocionalmente porque con esa emoción es más fácil verter esos sentimientos a la novela y que lleguen al lector”. Agrega que una vez con la información reunida, arma la estructura de la novela y luego empieza la escritura, “siempre respetando lo que pasó, no alterando datos y añadiendo ficción en la recreación de diálogos, en los vacíos históricos y en el cómo se va a contar”.

