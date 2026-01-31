Gobierno descarta apagón en la Costa tras suspensión de emergencia económica

El Gobierno nacional descartó un eventual apagón en la región Caribe tras la suspensión temporal del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional, y aseguró que existen medidas regulatorias suficientes para garantizar la continuidad del servicio de energía, en especial en los departamentos atendidos por la empresa Air-e.

Así lo afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien señaló que el Ejecutivo ha venido adoptando decisiones desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y desde el propio Ministerio para evitar una crisis en la prestación del servicio. “Yo creo que no habrá apagón. Hemos tomado distintas medidas regulatorias para garantizar la prestación del servicio público esencial”, sostuvo.

Frente a la suspensión del decreto de emergencia económica, Palma lamentó la decisión de la Corte Constitucional, a la que calificó como política, al considerar que afecta la financiación de programas sociales clave, entre ellos los subsidios de energía y gas para los estratos 1, 2 y 3, así como la sostenibilidad de Air-e, actualmente bajo control de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Pese a este escenario, el ministro reiteró que el Gobierno seguirá adoptando las decisiones que sean necesarias para garantizar el servicio. Además, confirmó que se agotarán los mecanismos legales disponibles para enfrentar la decisión judicial y evaluar nuevas alternativas de financiación.

Sobretasa de $8 kilovatio/hora

El Ministerio de Minas y Energía acelerará el estudio de una resolución que contempla una sobretasa de $8 por kilovatio/hora, una medida que aún se encuentra en fase de comentarios. Según Palma, se trataría de un aporte gradual, dirigido principalmente a los usuarios con mayor capacidad económica, con el objetivo de sostener la operación de Air-e y asegurar el suministro de energía a cerca de 1,5 millones de familias en la región Caribe.

“Es una decisión impopular, pero necesaria, y hoy más que nunca ante este tipo de decisiones que terminan afectando no a un gobierno, sino a la mayoría del pueblo colombiano”, puntualizó el ministro.