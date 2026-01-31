Gobierno anuncia reducción de $500 en el precio de la gasolina y congela el diésel // Caracol Radio

El Gobierno Nacional anunció una reducción de 500 pesos en el precio del galón de la gasolina, medida que comenzará a regir desde este domingo 1 de diciembre, mientras que el precio del diésel permanecerá congelado. Así lo confirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien aseguró que se trata de una decisión fiscalmente responsable y con impacto directo en el bolsillo de los colombianos.

“Tal y como lo había anunciado el señor presidente, hoy le estamos cumpliendo al país. A partir de mañana baja 500 pesos el galón de la gasolina y el diésel queda congelado. Es una muy buena noticia para el pueblo colombiano”, afirmó el ministro.

Palma sostuvo que esta reducción es posible gracias al saneamiento del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), el cual, según explicó, fue equilibrado por primera vez de manera responsable, eliminando subsidios que calificó como “injustos” frente a las necesidades de financiación de los programas sociales.

Nuevas rebajas

El ministro indicó que el Gobierno evalúa nuevas rebajas en los próximos meses, dependiendo del comportamiento del mercado internacional del crudo y de la tasa representativa del mercado. “La idea del presidente es seguir bajando el precio de la gasolina, siempre sin afectar el presupuesto general de la Nación”, precisó.

“El presidente Gustavo Petro ha tomado la decisión de iniciar una reducción progresiva y real del precio de la gasolina, no reducciones ficticias como ocurrió en gobiernos anteriores, cuando el subsidio era pagado por todos los colombianos”, señaló.