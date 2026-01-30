Hernán Torres y una emotiva carta de despedida de Millonarios: “Me voy con el corazón dolido”

Tras un mal inicio de campeonato y caer al último puesto de la tabla al cabo de tres jornadas, Hernán Torres fue el primer director técnico destituido en la Liga 2026-I. El tolimense se pronunció tras su salida, con una emotiva carta dirigida a los hinchas y al club.

Torres expresó su alegría por haber vuelto a dirigir al club y, aunque lamentó no haber podido volver a ser campeón con la institución, aseguró que el trabajo que se dejó dará frutos próximamente.

El entrenador tolimense salió de su cargo al frente de Millonarios luego de haber dirigido 19 partidos en este segundo periodo, con un saldo de seis triunfos, ocho derrotas y cinco empates, para un rendimiento del 40.35%.

Carta de Hernán Torres tras su salida de Millonarios

“Llegué a este club en dos momentos difíciles. En el primero, juntos rompimos un hechizo de 24 años.

En este segundo, les aseguro que trabajé con el alma para sembrar y construir algo que, estoy convencido, va a dar frutos. Esta vez no fue para mí, pero siempre será para ustedes y para el club.

Lo que dejamos sembrado le va a traer mejores resultados a Millonarios se los aseguro.

Me voy con el corazón dolido, pero con el alma grande por haber vuelto a sentir a la hinchada más grande de Colombia.

Gracias por el respaldo, por la exigencia y por el amor a estos colores.

Bendiciones. Siempre seré un general dispuesto a darlo todo por la causa de Millonarios".

▶️ Mensaje de Hernán Torres a la Familia Azul pic.twitter.com/FSxGiY3lMA — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 30, 2026

¿Quién será el reemplazo de Hernán Torres?

Según comentó César Augusto Londoño en El Pulso del Fútbol, el reemplazo de Hernán Torres sería un técnico argentino, no mayor de 60 años y con una amplia experiencia en el fútbol sudamericano, habiendo sí campeón ya en otras Ligas y clubes del continente.