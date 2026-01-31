Estafadores suplantan a la Secretaría de Tránsito de Córdoba para robar dinero con falsas ofertas

Montería

La Secretaría de Tránsito y Movilidad de la Gobernación de Córdoba alertó a la comunidad sobre un nuevo esquema de fraude en el que delincuentes, suplantando a la entidad, buscan estafar a usuarios con la promesa de contratos laborales.

Según denunció el titular de la cartera, Reinaldo Martínez, los estafadores contactan a las víctimas ofreciéndoles un empleo y luego les exigen dinero para un supuesto trámite de recategorización de la licencia de conducción, alegando que es un requisito para firmar el contrato.

Martínez fue enfático en aclarar que este trámite, que se realiza exclusivamente en las sedes de Chinú y La Apartada, no genera ningún tipo de certificación.

“La recategorización de la licencia de conducción es un trámite que no otorga certificación de ningún tipo, al hacerlo, el usuario recibe una nueva licencia no un certificado”, precisó.

Impostores con cuentas bancarias

El funcionario advirtió que ni los números celulares ni las cuentas bancarias utilizadas por los impostores tienen ninguna relación con la Secretaría.

“Hemos entablado la respectiva denuncia penal contra personas indeterminadas, contra estas personas inescrupulosas que están utilizando el nombre de la Secretaría”, afirmó.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado contundente para que la ciudadanía no entregue ni consigne dinero por este concepto y verifique cualquier información directamente en los canales oficiales.

Además, se invitó a las personas que hayan sido víctimas de este engaño a que presenten su denuncia formal ante la Fiscalía, con el fin de que las autoridades judiciales puedan investigar y capturar a los responsables de este delito que atenta contra la confianza pública y el patrimonio de los cordobeses.