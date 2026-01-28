Risaralda celebra este fin de semana sus 59 años de vida administrativa

Pereira

El departamento de Risaralda se alista para conmemorar su aniversario número 59 con una programación que combinará actos protocolarios en Pereira y una agenda de actividades que tendrá como epicentro el municipio de La Virginia durante el mes de febrero.

El 1 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana, en la plazoleta de la Gobernación de Risaralda, se realizarán los actos institucionales que marcan el inicio de la celebración. Posteriormente, la programación se trasladará al Puerto Dulce, como parte de la estrategia del Gobierno departamental de llevar los principales eventos a los municipios.

La agenda contempla una variada oferta de actividades culturales, deportivas e institucionales, así como conciertos y espacios de integración ciudadana, con la participación activa de todas las secretarías de la Gobernación.

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, indicó que el objetivo es acercar la gestión pública a las comunidades y promover la participación de los ciudadanos en la celebración.

“Estamos realmente felices de poder acompañar este cumpleaños 59 de Risaralda. Desde el inicio de nuestra administración asumimos el compromiso de descentralizar estas actividades y hoy lo estamos cumpliendo”, señaló el mandatario.

Desde la Gobernación de Risaralda se indicó que esta conmemoración busca fortalecer el sentido de pertenencia y permitir que los habitantes del departamento vivan el aniversario desde los territorios, consolidando a La Virginia como el escenario central de una celebración que se extenderá a lo largo de todo el mes.

