Giovanny Urshela se retira del béisbol profesional: trayectoria y logros de su carrera

Giovanny Urshela entregó una inesperada noticia en el ámbito deportivo este lunes 18 de mayo, pues anunció mediante sus redes sociales el retiro del béisbol profesional a sus 34 años de edad. El colombiano había sido uno de los referentes para el país en el deporte de la pelota caliente, logrando llegar a las grandes ligas e integrar equipos como los Yankees de New York.

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“Hoy es el día de cerrar este capítulo como jugador profesional y esto no es para estar triste, es para estar agradecido con Dios por permitirme jugar este hermoso deporte que cambió mi vida”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

Urshela, quien se desempeñaba como tercera base, aprovechó y agradeció a las personas que los acompañaron durante más de 15 años de carrera, de los cuales en 10 lo hizo jugando en la MLB. “Conocí gente maravillosa, gente que aportó mucho a mi carrera y me hicieron ser la persona que soy hoy en día”, añadió.

Mensaje de Gio Urshela en sus redes sociales / Foto: Instagram Ampliar Mensaje de Gio Urshela en sus redes sociales / Foto: Instagram Cerrar

Trayectoria de Urshela y reacciones a su retiro

Urshela llegó a los Indios de Cleveland en 2008, sin nisiquiera haber terminado su bachillerato. En 2009 jugó la Liga Dominicana con el filial del equipo y las menores con el Arizona League Indians. Llegó a la Selección Colombia antes de 2013 y disputó los clasificatorios para el Clásico Mundial de Béisbol en 2013.

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En 2018 llegó a los Azulejos de Toronto, disputó 19 partidos y ahí destacó con grandes estadísticas. Luego fue intercambiado a los Yankees de New York, siendo asignado a Scranton/Wilkes-Barre RailRiders, un equipo de la liga menor afiliado Triple-A de los Yankees.

En abril de 2019 fue llamado al equipo y logró destacar, siendo una sensación en la temporada, tras batear .314 en 132 juegos, con 139 hits, de los cuales 21 fueron en cuadrangulares y superó la marca que tenía un colombiano, que era de Orlando Cabrera con 17.

En los Yankees permaneció hasta marzo de 2022, ya que se presentó un cambio entre Minnesota y Nueva York. Luego pasa a Angelinos de Los Ángeles en 2022, Tigres de Detroit, Bravos de Atlanta y su último equipo fue Atlético, de California.

Cleveland Indians (2015-2018)

Toronto Blue Jays (2018)

New York Yankees (2019-2022)

Minnesota Twins (2022)

Los Angeles Angels (2023)

Detroit Tigers (2024)

Atlanta Braves (2024)

Athletics (2025)

Yankees, equipo en el que duró cinco años, le escribó: “¡Felicidades por una carrera fantástica, Gio! Te deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa", fue una de las principales reacciones.

José Marmolejos, quien compartió con Urshela, le contestó: “Tremenda carrera bro! Que Dios te siga bendiciendo grandemente en el camino que decidas tomar en tu nueva etapa! Un abrazo”.