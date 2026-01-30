Novak Djokovic logra la hazaña y regresa a una final del Abierto de Australia a sus 38 años

Novak Djokovic demostró una vez más por qué el Abierto de Australia es su territorio. El serbio venció a Jannik Sinner en una semifinal de alto voltaje que se extendió por cuatro horas y nueve minutos, imponiéndose en cinco sets (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4) para alcanzar, por undécima vez, la final en Melbourne, donde enfrentará al español Carlos Alcaraz.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam cortó una racha adversa ante el italiano, que lo había derrotado en sus últimos cinco enfrentamientos, y volvió a exhibir su fortaleza mental en el momento decisivo. Con este triunfo, Djokovic se convirtió, además en el segundo jugador de la Era Abierta en disputar una final individual de Grand Slam con 38 años o más, solo por detrás de Ken Rosewall en Wimbledon 1974 a los 39 años.

La clasificación a la final también tiene impacto en el ranking ATP. Djokovic inició el torneo como número 4 del mundo, pero los puntos asegurados por llegar al partido decisivo del Australian Open le permiten ascender al tercer puesto, desplazando al alemán Alexander Zverev al cuarto lugar.

En Melbourne, el historial del serbio es imponente: ha jugado 10 finales del Abierto de Australia y ganó las 10, y ahora buscará una undécima corona, lo que ampliaría aún más su récord como el máximo campeón masculino del torneo y el del tenista con más títulos Grand Slam de todos los tiempos, sumando 24 hasta el momento. El desafío final será ante Alcaraz, quien llegó tras una extenuante victoria a cinco sets sobre Zverev.

Una vez más, Djokovic desafía al tiempo, a las estadísticas y a una nueva generación, con Australia como su escenario favorito. De consagrarse campeón, será el tenista más veterano en ganar un título de Grand Slam.

