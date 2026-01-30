Mundo político reacciona al nombramiento de Jorge Iván Cuervo como nuevo ministro de Justicia

Ya se conocen las primeras reacciones al nombramiento del profesor y abogado Jorge Iván Cuervo como nuevo ministro de Justicia del Gobierno del presidente Gustavo Petro, en reemplazo del ministro encargado Andrés Idárraga.

En contexto: Jorge Iván Cuervo será el nuevo ministro de Justicia

Desde el Pacto Histórico, el representante Gabriel Becerra calificó la decisión como acertada y aseguró que Cuervo puede aportar, especialmente, en la relación entre el Ejecutivo y las altas cortes.

“Es un hombre de la academia, con análisis sobre políticas públicas y derecho constitucional, que puede aportar en estos últimos seis meses esa capacidad académica y técnica para los retos que existen en la relación entre el gobierno y la justicia. Es evidente que hay tensiones muy grandes por decisiones de la Corte Constitucional y otras altas cortes, y esperamos que ese diálogo contribuya a una mayor armonía institucional”, señaló.

Desde la oposición, el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, fue mucho más crítico y dijo que el Ejecutivo no logró estabilizar el sector justicia durante todo el cuatrienio, y que no lo podrá hacer en los seis meses siguientes.

“Faltando seis meses para terminar el Gobierno, nunca lograron resolver la crisis carcelaria ni establecer una verdadera política criminal. La improvisación ha atravesado al Gobierno en materia de justicia y en seis meses no se podrá lograr ni siquiera el empalme de lo que corresponde a la magnitud del Ministerio”, dijo Cadavid.

Lea también: ¿Quién es Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia designado? Perfil y experiencia

Jorge Iván Cuervo es un abogado y constitucionalista colombiano con trayectoria en la academia y experto en análisis jurídico.

Ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, experiencia desde la cual participó en el estudio y elaboración de decisiones de alto impacto en derecho constitucional y derechos fundamentales.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: