Ponedera elegirá este domingo nuevo alcalde en elecciones atípicas

Este domingo, los habitantes de Ponedera volverán a las urnas para elegir de manera atípica a su nuevo alcalde, luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Aristarco Romero, tras prosperar una demanda por doble militancia durante la pasada campaña electoral.

La decisión obligó a la convocatoria de nuevos comicios, en los que los habitantes del municipio tendrán la oportunidad de definir el rumbo administrativo de la población en una jornada que será clave para restablecer la estabilidad política local.

Más de 21 mil votantes habilitados

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 21.118 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto. Para ello, se dispusieron cinco puestos de votación, ubicados en cuatro corregimientos y uno en la cabecera municipal.

Jaime Hernando Suárez, delegado para asuntos electorales de la Registraduría, aseguró que la entidad tiene todo preparado para garantizar un proceso transparente y ordenado.

“Por primera vez en Ponedera vamos a contar con biometría facial en el puesto de votación de la cabecera municipal, lo que permitirá autenticar plenamente la identidad de los votantes”, explicó el funcionario.

¿Quiénes son los candidatos?

En esta contienda atípica participan tres candidatos: Karen Hernández, avalada por el Partido Liberal; Juan Sebastián Mendoza, con el respaldo del Partido Verde; y Edwin Figueroa, inscrito por el Pacto Histórico.

La jornada electoral también contará con dispositivos de autenticación biométrica y la designación de 260 jurados de votación, quienes estarán encargados de velar por el correcto desarrollo del proceso y el escrutinio de los votos.

Las autoridades esperan una participación de la ciudadanía en una elección que marcará el futuro inmediato de Ponedera.