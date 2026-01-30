Contraloría abrió indagación preliminar por retrasos en la Gran Vía: esto se sabe

La Contraloría abrió indagación preliminar por retrasos en obras de la Gran Vía, entre Barranquilla y Puerto Colombia. El proyecto de más de 100.000 millones de pesos presenta retrasos por varios meses y la indagación es para determinar por qué se han prestado estos retrasos y si existe responsabilidad fiscal en la administración del proyecto que hoy cuenta con un avance de 81.5%.

El ente de control indicó la indagación se abre contra quienes participaron en la etapa contractual y ejecución, lo que involucra a de la antigua y actual administración para evaluar los hechos que han sido denunciados por parte de la ciudadanía.

“Hemos percibido, por ejemplo, que en los últimos meses Edubar ha tenido retrasos en los pagos y a pesar de que hoy está el día queremos que exista una simbiosis, exista un mecanismo adecuado que permita que vaya concordante el avance físico con el avance financiero”, indicó el vicecontralor Carlos Zuluaga.

Según el Gobernador Eduardo Verano la segunda fase de esta obra, que es por la cual la Contraloría abrió indagación preliminar, se espera que se entregue a mitad de año.

La Contraloría dice que el retraso está afectando a más de 50.000 habitantes que cruzan por esta vía que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia y algunas universidades.