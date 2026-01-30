Bajan los precios de la canasta familiar en la Gran Central de Abastos del Caribe / Jhon Hernández

La Gran Central de Abastos del Caribe cerró el mes de enero de 2026 con un balance positivo, marcado por una tendencia a la baja en los precios de la canasta familiar, lo que representa un alivio para los hogares y fortalece la dinámica comercial en la región Caribe.

Desde el inicio del año, se ha evidenciado una disminución significativa en los precios de varios productos agrícolas, especialmente frutas y hortalizas, favoreciendo el acceso de los consumidores a alimentos básicos y estimulando el movimiento comercial en la central mayorista.

Este comportamiento favorable se suma al buen desempeño registrado al cierre de 2025, cuando el abastecimiento aumentó un 17 % frente al año anterior, pasando de 238.504 a 280.055 toneladas. Este crecimiento ha permitido garantizar una oferta constante de alimentos y consolidar a la central como eje estratégico del mercado regional.

Reducción en precio de productos

Durante la madrugada de este viernes 30 de enero de 2026, se registró una alta afluencia, reflejando un mercado activo propio del cierre de semana. El ingreso de productos fue adecuado, con una oferta variada y suficiente para atender la demanda.

De acuerdo con el reporte de precios, varios productos mostraron reducciones importantes, entre ellos la zanahoria, el tomate de cocina y la lechuga batavia, que lideran las disminuciones. También se observaron descensos en productos como pepino cohombro, repollo morado, limón, cebolla y uva nacional. En contraste, los abarrotes como arroz, azúcar y aceites mantuvieron estabilidad en sus valores.

Más de cien vehículos cargados ingresaron a la central

Hasta las 6:50 de la mañana se reportó el ingreso aproximado de 980 toneladas de alimentos, destacándose los volúmenes de arroz, papa y productos de origen animal. En total, 107 vehículos cargados ingresaron a la central, entre tractomulas, camiones y turbos.

Finalmente, la Gran Central de Abastos del Caribe se prepara para el Gran Madrugón de Pre Carnaval, una jornada especial con promociones y descuentos que permitirá a comerciantes y consumidores aprovechar el buen nivel de abastecimiento y la tendencia favorable en los precios.