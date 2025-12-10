Convocan elecciones atípicas en Ponedera luego del fallo del Consejo de Estado

El municipio de Ponedera deberá volver a las urnas luego de que la Gobernación del Atlántico anunciara la convocatoria de elecciones atípicas para escoger a un nuevo alcalde. Los comicios se realizarán el domingo 1 de febrero de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y permitirán elegir al mandatario que completará el período 2024-2027.

La decisión se produce después de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Aristarco Romero Meriño, quien había sido escogido como alcalde para el actual periodo institucional. La Sección Quinta del alto tribunal revocó el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico y anuló el acto de elección mediante una providencia del 20 de febrero de 2025, que quedó en firme el 6 de noviembre del mismo año.

Con la falta absoluta del cargo y más de 18 meses por completar antes de finalizar el período, la normativa obliga al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, a convocar a nuevos comicios. Por este motivo fue expedido el decreto departamental que formaliza la convocatoria y fija el cronograma electoral.

¿Quién se encuentra como alcalde encargado?

Mientras se elige al nuevo mandatario, el municipio permanece bajo la dirección del alcalde encargado, Pedro Juan Lemus Navarro, designado el pasado 27 de noviembre. Las autoridades departamentales ya coordinan con la Registraduría el proceso logístico y de inscripción de candidatos para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

Desde la Secretaría Jurídica del Atlántico destacaron que la convocatoria busca asegurar la estabilidad institucional en Ponedera y dar estricto cumplimiento a las decisiones judiciales que llevaron a la anulación del proceso electoral anterior.