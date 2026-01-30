Personería de Medellín alertó por fallas en los servicios de salud en la Cárcel de Pedregal

Medellín

Como parte de sus objetivos, de velar por la protección de los derechos humanos, la Personería de Medellín manifestó su profunda preocupación por las fallas estructurales en la prestación de los servicios de salud en la cárcel de Pedregal de Medellín.

Para el Ministerio Público, las fallas son estructurales y reiteradas en la prestación de los servicios de salud en esta cárcel de alta y mediana seguridad de Medellín.

¿Quién es el responsable de los servicios de salud en esta cárcel?

La entidad explicó que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, que se encarga de la gestión de estos servicios, suscribió un contrato con Medisalud, unión temporal de prestadores de servicios de salud, para la prestación de este servicio.

Medisalud es el actual responsable de garantizar la atención integral en salud de dicha población.

¿Qué alerta la Personería?

Indicó la Personería que “se ha evidenciado de manera reiterada la insuficiencia del personal médico y asistencial, la carencia de medicamentos esenciales y la interrupción en la continuidad de tratamientos, situaciones que comprometen la dignidad humana y el bienestar de las personas privadas de la libertad”.

Es importante indicar que allí hay recluidas cerca de 3.800 personas, de las cuales 1.134 son mujeres y 2.710 son hombres, dentro de los cuales se identifican personas adultas mayores, mujeres en estado de gestación, personas con enfermedades avanzadas, contagiosas y de especial cuidado.

Esta población requiere atención médica especializada, oportuna, permanente y medicamentos para poder garantizar su derecho a la vida.

Cierres de pabellones

Para el Ministerio Público, es grave que se cierren pabellones y se generen aislamientos preventivos, “como ocurre actualmente en el pabellón número 3 de hombres, así como las protestas y manifestaciones promovidas por las mujeres recluidas en los pabellones 15 y 18 y otros sectores del establecimiento, como expresión de la inconformidad generalizada frente a las condiciones de atención en salud y de reclusión”, indicó la entidad.

Vulneración de derechos fundamentales

Expresó la Personería que este tipo de situaciones afecta de manera directa a las personas privadas de la libertad, con vulneración grave a sus derechos humanos, como el derecho a la vida, la integridad personal, la dignidad humana y el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Además, hizo un llamado a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC; al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y a la unión temporal Medisalud para que adopte de manera inmediata las acciones necesarias para garantizar la prestación continua, oportuna, integral y digna de los servicios de salud, “asegurando la disponibilidad de personal médico suficiente, medicamentos, insumos y tratamientos adecuados para toda la población recluida en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Medellín de Pedregal”, explicó la Personería.

Le recordó que la Sentencia C-348 de 2024 reafirma que las personas privadas de la libertad se encuentran en una relación de especial sujeción frente al Estado, el cual actúa como garante de derechos intangibles, entre ellos el derecho fundamental a la salud, el cual debe ser garantizado en el nivel más alto posible. Asimismo, precisa que cuando una condición de salud es incompatible con la permanencia en un centro de reclusión, mantener a la persona en dichas condiciones puede constituir trato cruel, inhumano o degradante.