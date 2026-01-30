¿Para qué sirve el voto en blanco y qué efectos tiene en las elecciones del 2026?

En Colombia, el voto en blanco es una opción válida y reconocida por la ley, pero su significado y efectos no siempre son claros para los electores. A diferencia de lo que muchos creen, no se trata de una abstención ni de un voto mal marcado, sino de una expresión política con efectos concretos dentro del proceso electoral.

De acuerdo con la normativa electoral y la jurisprudencia, el voto en blanco es una manifestación de disentimiento, inconformidad o desacuerdo frente a las opciones que se presentan en una elección. Es decir, el elector decide participar, pero expresa que ninguno de los candidatos lo representa.

¿Quiénes promueven el voto en blanco?

El voto en blanco no aparece de manera espontánea en el tarjetón. En algunos procesos electorales existen promotores del voto en blanco, ciudadanos u organizaciones que se inscriben formalmente para respaldar esta opción.

Estos promotores no postulan candidatos, pero sí pueden adelantar actividades de campaña, divulgar su postura, inscribir testigos electorales y vigilar el desarrollo de la jornada electoral, siempre que cumplan los requisitos legales establecidos por la autoridad electoral.

Los mitos más comunes sobre el voto en blanco

Uno de los errores más frecuentes es creer que votar en blanco equivale a anular el voto o dejar el tarjetón sin marcar; pero no es así.

En realidad, el voto en blanco es una casilla específica del tarjetón, la cual se cuenta de manera independiente y tiene el mismo valor que un voto por cualquier candidato. Por ende, un voto anulado o un tarjetón sin marcar no tienen efectos políticos, mientras que el voto en blanco sí se contabiliza dentro del resultado oficial.

¿Qué pasaría si gana el voto en blanco?

Si en la primera vuelta de las elecciones presidenciales se obtiene la mayoría absoluta de los votos válidos, la elección debe repetirse mediante una nueva convocatoria electoral, como lo establece el artículo noveno del Acto Legislativo 01 de 2009. En ese nuevo proceso no podrán participar los mismos candidatos que se presentaron en la contienda inicial.

No obstante, si en la repetición de la elección el voto en blanco vuelve a obtener la mayoría, resultará elegido el candidato que alcance el mayor número de votos válidos, sin que se convoque una nueva jornada electoral.

Es una decisión consciente

Las autoridades electorales insisten en que el voto en blanco es una decisión política válida, pero recomiendan ejercerlo de manera informada, entendiendo qué implica y qué no. Además, conocer sus efectos permite a los ciudadanos participar activamente en la democracia y evitar confusiones el día de las elecciones.