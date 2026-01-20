CNE advierte: “hay que evitar los votos nulos” por tarjetón único para consultas presidenciales

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, manifestó su preocupación por la decisión de la Registraduría de incluir en un solo tarjetón todas las consultas presidenciales para el próximo 8 de marzo.

Según dijo, que se incluyan todas las consultas en una sola tarjeta podría generar confusión, e incluso que haya mayor cantidad de votos nulos, pues los votantes podrían marcar mal su voto.

Y es que los colombianos deberán marcar una sola opción en todo el tarjetón. Si marcan más de una casilla, el voto será anulado.

Es importante mencionar que por primera vez en la historia, los ciudadanos recibirán una sola tarjeta. Según el registrador, el objetivo es que haya mayor seguridad para el votante, en el sentido que las personas no conozcan el sentido de su voto.

El presidente del CNE aseguró: “Es una preocupación real que no he compartido con la sala plena. Tenemos poca pedagogía y es sensato hacerla pues el votante va recibir una tarjeta con todas consultas y solo se podrá marcar una, porque marcar las dos va a anular ese voto”.

Y agregó: “Entonces la preocupación es por el tiempo de capacitación (…) Es la primera vez que eso va a pasar y necesitamos es la pedagogía de las personas que van a participar, para evitar que haya muchos votos nulos y no válidos”, concluyó.

El tarjeton podría incluir hasta tres consultas presidenciales: la de la Gran Consulta por Colombia, de la derecha y centro-derecha; la consulta de la izquierda del denominado Pacto Amplio; y una eventual consulta de centro, que viene siendo promovida por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.