Así quedaron definidos los tarjetones electorales para las elecciones al Congreso de 2026

Mientras el Congreso aprobó un presupuesto de $546,9 billones para 2026, los representantes y senadores de Boyacá mostraron posiciones divididas entre el respaldo al Gobierno

Este jueves 18 de diciembre la Registraduría Nacional sorteó las posiciones de las agrupaciones, movimientos y partidos políticos para las elecciones al Congreso de 2026.

“La tarjeta electoral se acomoda muy bien a las circunstancias actuales, es muy intuitiva, es a doble cartas a doble columna porque es la mejor opción de acuerdo a los focus que llevamos a cabo. Estamos tranquilos con la tarjeta electoral que se acaban de aprobar”, explicó el registrador nacional, Hernán Penagos.

El tarjetón para la Cámara de Representantes por Bogotá tendrá 16 casillas, incluido el voto en blanco.

En primer lugar, estará el movimiento Ciudadanos Renovemos, del precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón. En segundo lugar, el Partido Liberal, en tercer lugar la coalición entre Cambio Radical, el Partido de la U, Colombia Justa y Libre y la Liga de Gobernantes.

La cuarta casilla le correspondió al Movimiento Salvación Nacional, la quinta a la Coalición entre el Partido MIRA y Dignidad y Compromiso, y en la sexta el movimiento Motociclistas y Conductores Unidos por la causa.

El séptimo puesto en el tarjetón de la Cámara de Representantes por Bogotá fue para el partido AICO, el octavo para la Alianza Verde, el noveno para el Partido Conservador y el décimo para el Pacto Histórico.

En la casilla número 11 estará el movimiento Alianza Bogotá Convergente, en la 12 el movimiento Con Toda Por Bogotá del precandidato Juan Daniel Oviedo, en el 13 el Centro Democrático, en el 14 el movimiento La Fuerza y en el 15 el Nuevo Liberalismo.

Noticia en desarrollo