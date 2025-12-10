Niño de 5 años fue rescatado por la Policía al ser abandonado en una vivienda en Medellín

Niño de 5 años rescatado por la Policía al ser abandonado en una vivienda en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La Alcaldía de Medellín, en coordinación con la Policía Nacional, rescató a un niño de 5 años que pedía auxilio desde una vivienda del barrio Juan XXIII, sector La Quiebra, en la comuna 13-San Javier.

De acuerdo con el reporte oficial, una patrulla de vigilancia llegó al lugar tras recibir la alerta y encontró al menor solo, sin información sobre el paradero de sus padres. Ante el riesgo al que estaba expuesto, los uniformados activaron de inmediato el protocolo de protección para garantizar su seguridad.

“El pequeño estaba completamente solo y sin saber dónde estaban sus padres, fue encontrado por la patrulla de la policía que de inmediato activó el protocolo de protección”, señaló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Atención de las autoridades

El Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia asumió el caso, recibió al niño en vía pública y lo trasladó a la Comisaría de Familia de Emergencia, donde se adelanta el proceso de restablecimiento de derechos. El menor quedó bajo custodia de la autoridad competente.

La Administración Distrital reiteró que seguirá comprometida con la defensa y el cuidado de la niñez y recordó que ningún niño o adolescente debe permanecer en situación de abandono. A la fecha, en Medellín se han otorgado 9.419 medidas de protección y restablecimiento de derechos a esta población.