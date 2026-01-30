La Selección Valle alista su nómina para el Nacional de Ruta 2026 en Zipaquirá

El ciclismo vallecaucano se prepara para uno de los primeros grandes retos del calendario nacional. Del 5 al 8 de febrero, Zipaquirá (Cundinamarca) será escenario del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026, certamen en el que la Selección Valle del Cauca buscará ser protagonista en todas las categorías.

La Liga de Ciclismo del Valle, bajo la presidencia de Jarlinson Pantano, confirmó la nómina oficial que representará al departamento en las pruebas de contrarreloj y fondo, con corredores en las categorías juvenil, sub-23 y élite, tanto en damas como en hombres.

Entre los nombres destacados aparece Santiago Buitrago, actual corredor World Tour del equipo Bahrain Victorious, quien integrará el equipo élite masculino y será una de las principales cartas del Valle en la prueba de fondo.

Nómina confirmada del Valle del Cauca

Juvenil damas Juvenil hombres Sub-23 damas Sub-23 hombres Élite damas Élite hombres Danna Alejandra Arias Jorsh Antony Martínez Natalia Muñoz Juan Diego Quintero Anette Oriana Saavedra Santiago Vélez Ana Sofía Suárez Nicolás Pinilla Michel Narváez Brayan Osorio Yesid Sierra Jair Aparicio Santiago Buitrago

El proceso deportivo estará liderado por el técnico Dalivier Ospina, ex–ciclista profesional y campeón nacional en distintas modalidades, quien junto al profesor Hebert Gutiérrez conforma el comando técnico que orienta el trabajo de la ruta vallecaucana.

Programación del campeonato

Jueves 5 de febrero: pruebas contrarreloj

Viernes 6 de febrero: ruta juvenil (damas y hombres)

Sábado 7 de febrero: ruta sub-23 hombres y élite damas

Domingo 8 de febrero: prueba de fondo élite hombres (209 km)

Con una nómina equilibrada entre juventud, proyección y experiencia internacional, el Valle del Cauca llega a Zipaquirá con el objetivo de mantenerse como uno de los departamentos más fuertes del ciclismo colombiano en pruebas de ruta.