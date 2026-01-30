En libertad contratista secuestrado en zona rural de Buenaventura, Valle

Tras más de 23 días de secuestro, fue dejado en libertad Narcilo Alzamora, contratista del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), quien permanecía retenido en el corregimiento de Yurumanguí, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.

El contratista fue recibido por su familia en el muelle de Buenaventura y posteriormente trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica como parte del protocolo de valoración tras su cautiverio.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la liberación se produjo luego de que un grupo armado lo entregara al Consejo Comunitario de Yurumanguí, lo que permitió activar la ruta institucional de atención.

“Ya está de regreso en el seno de su hogar. Es un momento de mucha alegría. Fue entregado a la comunidad y ahora se encuentra en la ruta de atención médica en el Hospital Luis Ablanque de la Plata”, confirmó Germán David Torres, defensor regional del Pueblo.

Desde el Ministerio Público destacaron el papel de la Comunidad del Consejo comunitario de Yurumanguí, así como el acompañamiento de la Misión de Verificación de la ONU, factores que fueron clave para lograr la liberación del contratista, quien se encontraba en la zona adelantando proyectos para mejorar la infraestructura educativa rural.