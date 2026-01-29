Valle del Cauca reconoce a sus protagonistas: lista de nominados a los Premios Acord y Semilla 2025

El deporte vallecaucano tendrá esta semana uno de sus momentos más representativos con la Gala de los Premios Acord Valle del Cauca y Premios Semilla 2025, una ceremonia que reunirá a atletas, técnicos, dirigentes y referentes del sector deportivo regional.

La cita será el jueves 29 de enero, desde las 5:00 p. m., en la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, escenario que recibirá a los nominados y a distintas personalidades del ámbito deportivo nacional, entre ellas la ministra del Deporte, Patricia Cruz. La organización confirmó que todos los aspectos logísticos están listos para el desarrollo del evento.

Los deportistas, en el centro del reconocimiento

Entre las categorías más esperadas se encuentra la de Mejor deportista del Valle del Cauca – sector olímpico, que tiene como nominados a Yeison López López (levantamiento de pesas), Brayan Carreño Ceballos (patinaje artístico) y Kollin Andrea Castro (patinaje de carreras), tres atletas que tuvieron un 2025 destacado a nivel nacional e internacional.

En el sector paralímpico y sordolímpico, los nominados son José Gregorio Lemos Rivas (para atletismo – jabalina), Francisco Sanclemente (maratón en silla de ruedas) y Daniela Piñeros (natación auditiva), quienes representan el alto nivel competitivo del deporte adaptado en el departamento.

Equipos, técnicos y jueces también serán exaltados

En la categoría Equipo del Año, competirán por el reconocimiento Deportivo Cali Femenino, Lyon Fútsal y Boca Junior, colectivos que se destacaron por sus resultados y regularidad durante la temporada.

Por su parte, el premio a Mejor Técnico del Valle del Cauca tendrá como aspirantes a César Torres Ramírez, Jhon Albert Ortiz Arce y Alejandro Caro Ospina, mientras que en Mejor Árbitro aparecen Diego Ulloa Angulo (árbitro FIFA), Jovanni Ramírez Abadía (esgrima) y Óscar Alberto Salazar (natación artística).

Dirigentes, eventos e instituciones destacadas

La gestión y el liderazgo también serán reconocidos. En Mejor Dirigente Deportivo están nominados Dayra Faisury Dorado Gómez, Luis Felipe Posso y Jorge Soto Roldán.

En Institución Deportiva del Año, las nominadas son las ligas de Atletismo, Judo y Voleibol, mientras que en Evento Deportivo del Año figuran la Maratón de Cali, el Panamericano de Pesas y el Gran Prix de Para Atletismo.

La gala también destacará a los nuevos talentos con los Premios Semilla Acord Valle, categoría que reconoce a jóvenes proyecciones del deporte. Los nominados son Gustavo Cruz López (ajedrez), Hernán González Third (para atletismo), Salomé Tovar Alzate (patinaje), Samuel Bravo Balanta (BMX), Santiago Rodríguez Vázquez (actividades subacuáticas) y Matías Acosta Cuellar (tenis de mesa).