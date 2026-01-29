Hurtos a infraestructura de EMCALI dejan pérdidas millonarias en Cali

La empresa hace un llamado a la ciudadanía a denunciar estos hechos.

En medio de un aumento sostenido de hurtos y actos de vandalismo, EMCALI alertó sobre el impacto que estas acciones ilegales están generando en la prestación de los servicios públicos en Cali.

Según cifras de la empresa, en los últimos dos años se han registrado más de mil hurtos a su infraestructura, con pérdidas estimadas entre 5 mil y 10 mil millones de pesos, afectando especialmente redes de alumbrado público en distintas comunas.

Captura reciente

Como parte de las acciones de control, el pasado 27 de enero una persona fue capturada por la Policía Nacional, en coordinación con la Unidad de Seguridad de EMCALI, mientras hurtaba y vandalizaba infraestructura de la empresa. El detenido estaría vinculado a afectaciones reiteradas en las comunas 7 y 8.

Impacto en la ciudad

De acuerdo con EMCALI, el deterioro de la infraestructura, en especial del alumbrado público, incide directamente en la seguridad ciudadana y en el uso adecuado del espacio público durante las noches.

“Venimos trabajando de manera articulada con los organismos de seguridad para neutralizar estas actividades delictivas que afectan las finanzas de la empresa y la prestación del servicio”, señaló Germán Huertas, jefe de la Unidad de Soporte Administrativo y Seguridad de EMCALI.

Finalmente, la empresa hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto sospechoso a las líneas de atención de EMCALI o al 123 de la Policía Nacional.