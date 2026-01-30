Gamero despúes de derrota ante Águilas: “El partido se nos va por errores que podíamos evitar”

Deportivo Cali sufrió una derrota agónica 2-1 ante Águilas Doradas por la tercera fecha de la Liga, en un partido que parecía encaminado al empate, pero que se definió en el último minuto tras una jugada de transición rápida del conjunto antioqueño. El equipo verdiblanco resistió gran parte del compromiso con diez hombres, pero terminó pagando errores puntuales en los instantes finales.

Luego del encuentro, el director técnico del equipo vallecaucano, Alberto Gamero, compareció en rueda de prensa junto al volante Daniel Giraldo, donde el entrenador asumió responsabilidades y explicó que el resultado estuvo directamente relacionado con fallas evitables, especialmente en la acción del segundo gol. “Fueron errores, y mucho más el segundo gol”, señaló Gamero, quien explicó que el equipo pudo haber cortado la jugada con una falta o una mejor lectura defensiva cuando Águilas inició la transición.

El técnico también lamentó la forma en la que se escapó el resultado y destacó el desempeño del Cali cuando jugó en igualdad numérica. Gamero reconoció que “perder un partido en el último minuto duele, duele mucho”, pero sostuvo que en el once contra once vio a un equipo “bien parado, jugando fútbol, con intención de ganar”, incluso afirmando que el primer gol del rival llegó cuando el Cali atravesaba su mejor momento en el partido.

En cuanto al funcionamiento colectivo, Gamero explicó que el equipo mostró una mejor versión en la fase ofensiva, con buena posesión y amplitud por las bandas, aunque reconoció que aún faltan ajustes. El entrenador señaló que el Cali logró ensanchar la cancha y no se desordenó como en partidos anteriores, pero advirtió que en defensa el rival terminó encontrando el premio en una acción aislada, producto de una transición y un centro al segundo palo.

Por su parte, Daniel Giraldo reconoció el golpe anímico que deja perder sobre el final y admitió que la jugada definitiva pudo resolverse de mejor manera. El mediocampista aseguró que el gol nace de “una jugada que podíamos evitar”, ya que el equipo tenía la posibilidad de “cortar el juego más adelante” y cerrar mejor los espacios tras el balón largo, incluso contando con superioridad en el área.

Giraldo también explicó que, pese a jugar con un hombre menos, se estaba controlando el compromiso y cumpliendo la idea planteada desde el banco. Según el volante, Águilas tenía el balón, pero no estaba generando profundidad, hasta que encontró el espacio en la última acción. Aun así, respaldó el mensaje del cuerpo técnico y aseguró que el grupo debe levantarse rápidamente, recordando que “el domingo tenemos un partido importante”.

Finalmente, Gamero destacó la madurez del plantel para recomponerse tras el golpe y remarcó que el enfoque ahora está en corregir detalles, especialmente en la toma de decisiones en ataque, donde reconoció que “hay mucha ansiedad y mucho deseo de hacer el gol”. El entrenador insistió en que el equipo está más cerca de consolidar su idea que de seguir acumulando errores que le cuesten puntos.

Deportivo Cali ya pasó la página y ahora se enfoca en su próximo compromiso, que será como local frente al Deportivo Pasto, con la necesidad de sumar de a tres y empezar a transformar las buenas sensaciones en resultados.