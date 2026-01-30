Exmagistrado explica debate jurídico sobre suspensión de emergencia económica y precedente judicial
El exmagistrado auxiliar y doctor en derecho constitucional Gonzalo Ramírez ofreció su perspectiva sobre este complejo escenario.
Gustavo Petro y dinero | Fotos: GettyImages
La reciente decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional la emergencia econmica decretada por el gobierno de Gustavo Petro en el marco de un estado de excepción desató un intenso debate jurídico, poniendo en tela de juicioso precedentes y la interpretación de la propia Constitución.
En entrevista con 6AM W de Caracol Radio el exmagistrado auxiliar y doctor en derecho constitucional Gonzalo Ramírez ofreció su perspectiva sobre este complejo escenario.
Ramírez destacó la rapidez con que la Corte Constitucional se pronunció, aunque reconoció que la decisión ha generado controversia. La principal crítica proviene de quienes salvaron su voto -los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández- argumentando que la suspensión de decretos de excepción es un irrespeto a la Constitución y contradice un antecedente de hace 34 años.
Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:
