6AM W6AM W

Programas

Exmagistrado explica debate jurídico sobre suspensión de emergencia económica y precedente judicial

El exmagistrado auxiliar y doctor en derecho constitucional Gonzalo Ramírez ofreció su perspectiva sobre este complejo escenario.

Exmagistrado explica debate jurídico sobre suspensión de emergencia económica y precedente judicial

Exmagistrado explica debate jurídico sobre suspensión de emergencia económica y precedente judicial

06:47

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gustavo Petro y dinero | Fotos: GettyImages

La reciente decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional la emergencia econmica decretada por el gobierno de Gustavo Petro en el marco de un estado de excepción desató un intenso debate jurídico, poniendo en tela de juicioso precedentes y la interpretación de la propia Constitución.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio el exmagistrado auxiliar y doctor en derecho constitucional Gonzalo Ramírez ofreció su perspectiva sobre este complejo escenario.

Ramírez destacó la rapidez con que la Corte Constitucional se pronunció, aunque reconoció que la decisión ha generado controversia. La principal crítica proviene de quienes salvaron su voto -los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández- argumentando que la suspensión de decretos de excepción es un irrespeto a la Constitución y contradice un antecedente de hace 34 años.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

Exmagistrado explica debate jurídico sobre suspensión de emergencia económica y precedente judicial

06:47

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

Escucha

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad