“Vendrán consecuencias”: Petro sobre suspensión de emergencia económica
La Corte Constitucional aseguró que la medida podría causar “daños irreparables” al país.
El presidente Gustavo Petro, afirmó que la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto que declaró la emergencia económica y social, con el que el Gobierno aumentó los impuestos para completar el presupuesto de 2026, beneficiará a los “megarricos” del país.
“Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor”, dijo Petro en su cuenta de X, donde añadió que el nuevo Congreso, que será elegido el 8 de marzo intentará pasar esa cuenta a la sociedad”.
Y agregó: Se suspende a partir de la fecha, pero al estar vigente, antes de esta fecha, los decretos derivados gozan de presunción de legalidad”, señaló Petro.
Tras declarar el 22 de diciembre «el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia» de ese documento, el Gobierno publicó una semana después los decretos con los nuevos tributos incluían un aumento del impuesto al patrimonio.
Ese tributo se cobra a quienes tienen un patrimonio superior a 3.600 millones de pesos y oscila entre el 0,5 y 2 %.
Sin embargo, con el decreto el Gobierno había estipulado que la tarifa del impuesto al patrimonio empezaría en una base menor, equivalente a 2.000 millones de pesos y con un incremento porcentual de hasta el 5 % para patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos.