“Es una decisión acertada”, gobernadora del Valle tras suspensión de decreto de emergencia económica

Valle del Cauca

Tras el anuncio de la Corte Constitucional sobre la suspensión provisional del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, calificó la decisión como “acertada y oportuna” al considerar que protege los recursos de los departamentos.

La mandataria advirtió que la aplicación del decreto habría generado impactos negativos en sectores fundamentales como la salud, educación y el deporte en los territorios.

“Para nosotros es una decisión acertada y muy oportuna porque esto nos iba a generar unos impactos muy negativos en nuestros territorios, sobre todo en el en lo que tiene que ver con la salud para el pago de régimen subsidiado que es para los pobres a la edad segundo para educación para el pago, por ejemplo, de la alimentación escolar, el transporte y por supuesto para el deporte que también nos afectaría a estos recursos”, señaló.

La gobernadora recordó que los miembros de la Federación Nacional de Departamentos (FND), habían solicitado dicha suspensión, mientras se toma una decisión de fondo.