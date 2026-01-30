Autoridades de salud piden actualizar carnés de vacunación en el Valle del Cauca

la Secretaría de Salud insiste en la intensificación de vacunación.

La Secretaría de Salud del Valle reiteró el llamado a la ciudadanía para verificar y completar los esquemas de vacunación, ante el inicio del año escolar y el incremento de la interacción en entornos educativos.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, durante 2025 las coberturas de vacunación no alcanzaron los niveles esperados, lo que hace necesario fortalecer las acciones de prevención y el acceso oportuno a las vacunas del esquema regular.

El llamado se enfoca especialmente en niños, niñas, adolescentes, personas mayores y población con factores de riesgo, con el fin de reducir la posibilidad de brotes de enfermedades prevenibles.

Vacunas priorizadas por grupo poblacional

Según el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), los menores de edad deben contar con vacunas como hepatitis B, BCG, pentavalente, polio, rotavirus, neumococo, triple viral, fiebre amarilla, hepatitis A, difteria, tétanos, tosferina y varicela, además de los refuerzos establecidos antes de los seis años.

Para adolescentes y adultos, la recomendación incluye la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y COVID-19, conforme a las disposiciones vigentes, así como la aplicación de tosferina en mujeres gestantes.

En el caso de las personas mayores de 60 años, personal de salud y población con comorbilidades, se insiste en la importancia de la vacuna contra la influenza estacional.

Acceso gratuito a los servicios de vacunación

La Secretaría de Salud recordó que todas las vacunas del esquema regular son gratuitas y están disponibles en los centros de salud de los municipios del departamento.

Para acceder al servicio, los usuarios deben presentar el carné de vacunación y el documento de identidad, lo que permite verificar el estado del esquema y aplicar los biológicos faltantes.

Las autoridades insistieron en que mantener los esquemas al día es una medida clave de protección individual y colectiva, especialmente en el regreso a clases y en escenarios de alta interacción social.