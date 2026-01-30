Gobierno Petro adelanta una expropiación silenciosa del futuro pensional: Víctor Manuel Salcedo

El congresista hizo un llamado urgente para rechazar lo que denominó "la expropiación silenciosa del futuro pensional".

El Representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca y quien participó como ponente de la reforma pensional, Víctor Manuel Salcedo, lanzó una dura advertencia: el Gobierno Nacional está ejecutando una expropiación silenciosa del ahorro pensional. Según el congresista, mientras se celebra un aumento del salario mínimo del 23,7%, decretos silenciosos están descapitalizando el sistema pensional y alejando, la posibilidad de jubilación para millones de trabajadores.

El político calificó la estrategia del Ejecutivo no solo como equivocada, sino como un ataque directo al patrimonio de la clase trabajadora.

“Estamos ante una ilusión monetaria peligrosa. El Gobierno le dice al país que defiende al trabajador subiendo el salario, pero tras bambalinas, a través de decretos técnicos, está destruyendo la rentabilidad de sus ahorros y condenándolos a trabajar una década más”, sentenció el congresista.

El costo oculto: 24,3% menos de ahorro

El Representante del Valle, Víctor Manuel Salcedo puso la lupa sobre el borrador de decreto que pretende obligar a los fondos de pensiones a traer el dinero invertido en el exterior para comprar deuda pública y activos locales, limitando la inversión internacional a un máximo del 30%.

“Las cifras son aterradoras y los trabajadores deben conocerlas”, explicó Salcedo, citando los estudios técnicos de ANIF conocidos esta semana.

“Si permitimos que el Gobierno fuerce esta repatriación de capitales, un trabajador promedio que hoy se proyecta a jubilarse con $861 millones, verá caer su ahorro a $652 millones. Estamos hablando de que el Gobierno Petro, por decreto, le está borrando $209 millones de pesos del bolsillo a un futuro pensionado. Eso es un robo al esfuerzo de toda una vida”.

El impacto de esta medida, advierte el Salcedo quien fue ponente de la reforma pensional, implica una pérdida del 24,3% del capital acumulado al momento del retiro según la investigación adelantada por ANIF.

“Están jugando con el ahorro pensional. Al prohibir la diversificación, reducen la rentabilidad anual, lo que hace imposible lograr una mesada digna”, agregó.

Un uso político del ahorro

Para el Representante, la motivación detrás de estas medidas es clara: el Gobierno necesita caja y está dispuesto a usar el ahorro privado para financiarse, sin importar el riesgo. Se estima que la medida busca repatriar cerca de $125 billones en los próximos cinco años, dinero que entraría a un mercado local que no tiene la profundidad para absorberlo, obligando a comprar Títulos de Tesorería (TES) o financiar proyectos gubernamentales.

“Esto no es protección a la vejez, es populismo financiero. Si el ahorro se hubiera restringido históricamente como quiere hoy el presidente, los fondos tendrían hoy $145,4 billones menos de lo que tienen. Ese dinero que falta es el bienestar futuro de las familias colombianas que este Gobierno está dispuesto a sacrificar”, concluyó Salcedo.