El Valle pide que se discrimine en qué se han invertido los recursos del Ministerio de Salud

Durante su visita a Cali el ministro Guillermo Jaramillo mencionó que en el Valle se han invertido 934 mil millones de pesos en programas, servicio de salud, personal médico, también en asistencia a hospitales debido a las deudas de las EPS, infraestructura y proyectos como el barco hospital para buenaventura.

“También tenemos los Centros de atención para la prevención y consumo de psicoactivos, estamos con promoción social en 20 mil millones de pesos, saneamiento de pasivos de hospitales por valor de 22 mil millones de pesos, fortalecimiento de servicios para los hospitales por valor de 42 mil millones de pesos y hemos pagado migrantes por valor de 32 mil millones de pesos, eso en total son 934 mil millones de pesos”, explico el ministro Jaramillo.

Agregó que, además se están pendientes proyectos por 800 mil millones de pesos.

La secretaria de Salud del Valle María Cristina Lesmes, reaccionó frente a las inversiones mencionadas por el ministro asegurando que no tiene muy claro dónde se han hecho y que debería diferenciar entre Cali y Buenaventura como distritos especiales y los demás municipios del departamento.

“El departamento del Valle maneja en salud 40 municipios y esa inversión que él dice de 800 mil millones no está en el Valle. Es posible que haya unos dineros importantes en Cali y otros en Buenaventura, yo lo desconozco. Lo que hay en el Valle no representa esa cifra”, dijo Lesmes.

Aunque no es el monto del que habla el ministro de Salud, la secretaria reconoció que el Gobierno Nacional sí ha girado recursos y entregado algunas ambulancias.

“Entregó unos recursos para mejoramiento de unos puestos de salud, nos dio 19 mil millones para una torre de infraestructura en el hospital de Roldanillo. Ayer ofreció una plata que no debe estar en esa que le está contando en Jamundí, pero yo no puedo garantizar que el ministerio haya puesto 800 mil millones en el valle”, insistió Lesmes.

Resaltó María Cristina Lesmes que el departamento por el contrario sí ha invertido en dos años cerca de un billón de pesos en insumos, equipos, transporte medicalizado que ha disminuido probabilidad de riesgo y mejorar la calidad de atención, además de infraestructura.

Por otro lado, mencionó que la comunicación con el ministerio de Salud es nula y no tienen en cuenta a los representantes de la región.