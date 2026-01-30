“Los mega ricos no toman aguardiente”, gobernadora del Valle defendió fallo de la Corte

Valle del Cauca

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, defendió la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional, al señalar que la medida evita un impacto directo sobre las rentas del departamento, especialmente las provenientes de las ventas de licor.

La mandataria respondió a los señalamientos del ministro del Interior Armando Bernedetti, que indican que la suspensión del decreto beneficiaría a los sectores más ricos del país y afirmó que esa tesis no corresponde a la realidad.

“Los pobres son los que están necesitando el sistema de salud, a los que no les dan los medicamentos, los que necesitan su tratamiento oncológico. Además, los mega ricos no viven aquí, viven en otros países, y no toman aguardiente, el aguardiente se la toma la gente pobre que, si realmente aporta para que podamos nosotros tener la salud”, sostuvo.

Como la suspensión del decreto es provisional y no definitiva, Toro reiteró que los gobernadores solicitaron a la Corte la oportunidad de intervenir en el proceso para exponer sus argumentos. Además, afirmó que confían en estar constitucionalmente protegidos, ya que no se trata de una ley sino de una regla establecida en la Constitución, que dispone que las rentas cedidas a los departamentos deben destinarse a salud, educación y deporte.