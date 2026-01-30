Hallan sin vida a hombre que se lanzó al río Cauca desde un puente en Tuluá, Valle

Los organismos de rescate fluvial del Valle del Cauca confirmaron el hallazgo sin vida de Ángel Montoya, el hombre que se lanzó desde un puente sobre el río Cauca en Tuluá, en un hecho que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

El hombre de 30 años, era buscado desde la tarde del martes 27 de enero, cuando fue arrastrado por la fuerte corriente del río Cauca tras lanzarse al afluente, presuntamente para cumplir un reto. En las imágenes difundidas en plataformas digitales, se le escucha gritar “hasta la vista” antes de desaparecer entre las aguas.

El cuerpo fue encontrado en la mañana de este viernes 30 de enero a orillas del río Cauca, en jurisdicción del municipio de Bolívar, Valle, por areneros que realizaban labores de extracción de material. Fueron ellos quienes alertaron a las autoridades.

Desde el primer día, equipos de rescate adelantaban labores de búsqueda río abajo, aunque estas se vieron afectadas por las condiciones climáticas y el aumento del caudal.

#ATENCIÓN📍En Bolívar, #Valle, fue hallado sin vida Ángel Montoya, de 30 años, quien había desaparecido tras lanzarse al río #Cauca.

El cuerpo fue encontrado por areneros y reportado a las autoridades. pic.twitter.com/MuJdiICy9o — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) January 30, 2026

“Desafortunadamente, el río venía con bastante caudal y una corriente muy fuerte. Se observa cómo el joven es arrastrado hasta perderse de vista. El día anterior se intentó iniciar la búsqueda, pero no fue posible por las condiciones adversas. Hoy, en horas de la mañana, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande salió desde el sector de Ríofrío, pero cuando iban en recorrido, la familia informó que el cuerpo había sido hallado en el municipio de Bolívar”, señaló el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.

Tenorio reiteró el llamado a la comunidad, especialmente a los jóvenes, para evitar conductas de riesgo en ríos y afluentes del departamento.

“Es fundamental pedirle a la comunidad vallecaucana que no arriesgue la vida. Estamos en temporada de lluvias, con cerca de 25 municipios afectados por crecientes súbitas y avenidas torrenciales. La vida es el don más preciado y no debe ponerse en riesgo”, puntualizó el funcionario.