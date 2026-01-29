El Ejército desmanteló campamento del ELN donde se almacenaban explosivos en el oriente del Cauca

Inzá, Cauca

Tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional lograron frustrar posibles ataques terroristas del ELN en el oriente del Cauca, tras la destrucción de un campamento clandestino utilizado para el almacenamiento de explosivos que serían lanzados desde drones.

Los hechos se registraron en zona rural del municipio de Inzá, Cauca, donde los militares sostuvieron combates con presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN, logrando desmantelar el campamento utilizado para el acopio de material explosivo.

El ejército confirmó que “fueron incautados artefactos explosivos artesanales tipo cilindro, granadas adaptables a drones y un sistema de lanzamiento", elementos que, según la Tercera División del Ejército Nacional, iban a ser empleados para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.

Las Fuerzas Militares puntualizaron que con este operativo se neutralizó una amenaza directa contra las comunidades y las instalaciones militares en esta zona del oriente del Cauca, donde el ELN mantiene una amplia presencia.