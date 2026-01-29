Persisten disturbios en El Plateado, Cauca: Hay más de 15 heridos

En medio de los disturbios se registraron por lo menos 16 heridos, dos de ellos de gravedad. Crédito: Suministrada.

El Plateado - Cauca

Continúan los disturbios entre la comunidad y la Fuerza Pública en el corregimiento de El Plateado del municipio de Argelia en el sur del Cauca, hasta el momento se cuentan 16 heridos, dos de ellos de gravedad.

Los más graves fueron remitidos hasta centros asistenciales de Popayán por lesiones con arma de fuego.

El alcalde Osman Guaca manifestó que estos hechos se suman a una serie de alteraciones registrados desde el pasado fin de semana luego de la muerte de dos jóvenes, en extrañas circunstancias, y que la comunidad, atribuye, preliminarmente, a la acción de la Fuerza Pública.

Reclamos

“La gente reclama el esclarecimiento de lo que sucedió con la muerte de dos jóvenes, al parecer, por disparos que hizo la Fuerza Pública. Esto desencadenó marchas el lunes; el martes continuaron las protestas. Cuando estaban reunidos, un artefacto explosivo, que parece ser, cayó desde un dron dejó como resultado una persona muerta y 14 heridos”.

Las manifestaciones y enfrentamientos con la Policía han sido constantes y dejan el número actual de heridos.

La comunidad

Por su parte, Kevín arcos, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Plateado, manifestó que en el marco los hechos la comunidad han realizado marchas pacíficas buscando respuestas.

Agregó que las personas fallecidas, uno de ellos de nacionalidad venezolana, son reconocidas por su trabajo en la localidad.

“La comunidad no ha realizado asonadas como se ha mencionado. Pedimos la presencia de organizaciones y alto gobierno para dialogar sobre qué está pasando en el territorio con la Fuerza Pública y quién está atacando al pueblo”, recalcó.

De acuerdo con Arcos, la indignación de la población tiene que ver en que todo apunta como “presuntos responsables a la Fuerza Pública. Hemos priorizado diálogo, pero hemos recibido agresiones”.

Fuerza Pública

Entre tanto, el comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Yerson Bedoya explicó que, “los uniformados que se encuentran en El Plateado están conteniendo agresiones generadas por la instigación de un grupo armado que delinque en la zona. Están instrumentalizando la población para agredir a la Policía”.

“Desafortunadamente los delincuentes están utilizando una escuela ubicada cerca a la base de la Policía para desde ahí, lanzar artefactos molotov, papas explosivas y piedras. Además, bloquearon el suministro de agua potable al personal de la estación policial”, denunció el oficial.

También explicó que la institucionalidad no ha utilizado elementos que no sean permitidos por la ley para el control de multitudes.

Asimismo, el brigadier general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, aseveró que la Fuerza Pública mantiene presencia operativa, permanente y reforzada en el territorio con el propósito de garantizar el control territorial, la seguridad ciudadana y la tranquilidad de las personas.

“Contamos con dos bases de Policía operativas conformadas por 206 uniformados de diferentes especialidades, capacitados para dar una respuesta oportuna a cualquier situación que afecte el orden público”, recalcó el alto oficial.

Repuestas

En El Plateado se activaron consejos de seguridad y la administración municipal solicitó la intervención, urgente, de la Fiscalía y el CTI para esclarecer los hechos que generan las desavenencias.

En los encuentros de seguridad se definió establecer medidas para proteger la vida de la comunidad, los líderes y la Fuerza Pública.

“No puede ser que el pueblo se enfrente con el pueblo. Se hacen necesarios los caminos del diálogo, entendimientos y acuerdos”, puntualizó el alcalde.

Ante la situación el Gobierno nacional está agilizando comisiones lideradas por el Ministerio del Interior para entablar un diálogo entre la institucionalidad y la comunidad.

“En principio, se desarrollarán los acercamientos en Popayán, pero queremos que lleguen al territorio de El Plateado”, insistió el mandatario local.

En el territorio se vive una tensa calma y las alteraciones se podrían reactivar en cualquier momento.