6AM W6AM W

Programas

GeoPark anunció compra de activos de exploración y producción de frontera Energy en Colombia

Esto convierte a GeoPark la empresa privada más grande de petróleo y gas del país.

GeoPark anunció compra de activos de exploración y producción de frontera Energy en Colombia

GeoPark anunció compra de activos de exploración y producción de frontera Energy en Colombia

01:23

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Geopark anunció compra de activos de explotación y producción de frontera Energy en Colombia

Fuentes de 6AM W con Julio Sánchez Cristo confirmaron que Felipe Bayón, presidente ejecutivo de Geopark anunció la compra de activos de exploración y producción de frontera Energy en Colombia.

Con esta transacción, GeoPark se convierte en la mayor petrolera privada de Colombia.

Noticia en desarrollo.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad