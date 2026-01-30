GeoPark anunció compra de activos de exploración y producción de frontera Energy en Colombia
Esto convierte a GeoPark la empresa privada más grande de petróleo y gas del país.
Fuentes de 6AM W con Julio Sánchez Cristo confirmaron que Felipe Bayón, presidente ejecutivo de Geopark anunció la compra de activos de exploración y producción de frontera Energy en Colombia.
Con esta transacción, GeoPark se convierte en la mayor petrolera privada de Colombia.
Noticia en desarrollo.