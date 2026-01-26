El Tolima reporta 15 nuevos contagios y 10 muertes más por fiebre amarilla

Tolima

En diálogo con Caracol Radio la secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, reveló que en lo corrido del 2026 se han disparado nuevamente los casos de contagio de fiebre amarilla, al igual que los decesos a causa de la enfermedad.

La funcionaria resaltó que el departamento llegó a los 139 contagios y 57 personas muertas, de esta cifra 15 nuevos casos y 10 mortalidades corresponden a los 26 días del mes de enero.

“Hacemos un llamado a Bogotá y al departamento de Cundinamarca, en el último PMU lo hicimos un llamado al viceministro que por favor pudiéramos continuar haciendo ese trabajo articulado porque no puede ser solo el departamento del Tolima, sino que sea una línea nacional que trabaje por el pilar más importante que es la vacunación”, dijo Rengifo.

El 60% de los casos reportados en el año 2026 tienen que ver con personas de otros departamentos “Los datos más importantes nos los entregan Bogotá y Cundinamarca, y de la mortalidad el 66% está entrando en otros departamentos”.

Visitantes al Tolima deben llegar vacunados contra la Fiebre amarilla

La funcionaria destacó que las personas que visiten el departamento deben aplicarse la vacuna con el tiempo que indican los especialistas que son 10 días porque sino no se tendrá la protección.

Las zonas de riesgo que tiene el departamento según la Secretaría de Salud son los municipios de Cunday, Prado, Purificación, Ataco, Chaparral y Rioblanco, sectores a los que las personas que ingresan deben tener la vacuna.

Katherine Rengifo hizo un llamado a sectores como la educación, seguridad, producción entre otros para que se tenga claro que la fiebre amarilla sigue presente y los contagios, como las muertes van en aumento.

“Nosotros podemos garantizar que más del 60% de la población del Tolima está vacunada y el caso de las zonas de riesgo llega al 90% de la población, pero el problema es que si llega una persona de otro departamento no vamos a tener el control”, puntualizó.