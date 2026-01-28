Fiebre amarilla: Grupos de personas que deben aplicarse el refuerzo de la vacuna según Minsalud. Getty Images

Aunque la fiebre amarilla ha estado presente en las zonas rurales y en las selvas históricamente, en el último año se presentó una emergencia sanitaria sin precedentes que ha llevado a extremar las medidas de cuidado en las zonas donde se presenta este nuevo brote de la enfermedad.

Según el Ministerio de Salud, entre 2024 y lo que va de 2026 se han confirmado 158 casos de fiebre amarilla, de los cuales 72 personas perdieron la vida. Esta enfermedad, producida por la picadura de mosquitos infectados, tiene el potencial de ser mortal entre la población de riesgo no vacunada.

Ante esta situación, 152 municipios del país fueron declarados de alto riesgo, especialmente en estos departamentos, donde se presenta la mayor cantidad de contagios y defunciones:

Tolima

Huila

Cauca

Nariño

Putumayo

Caldas

Meta

Vaupés

Guaviare

Caquetá

¿Quiénes deben reforzar la vacuna contra la fiebre amarilla?

El Ministerio de Salud informó que la vacuna contra la fiebre amarilla que se administra actualmente en Colombia es considerada segura, efectiva y el principal método de prevención contra la enfermedad.

Aunque para la mayoría de las personas una sola dosis brinda protección de por vida, debido al alto riesgo en algunas zonas del país, el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI) recomienda aplicar dosis de refuerzo a las personas que tienen más de 10 años desde la vacunación y residan o se desplacen a municipios de alto riesgo en el Tolima, entre ellos:

Cunday

Villarrica

Icononzo

Purificación

Prado

Dolores

Chaparral

Ataco

Planadas

Río Blanco

En 2026 se han confirmado nuevos casos de fiebre amarilla en humanos y en primates no humanos (epizootias) en el departamento del Tolima, lo que evidencia transmisión activa, con una alta letalidad.



¿Cuáles son los grupos de riesgo priorizados para la vacuna contra la fiebre amarilla?

Además de las personas que se encuentran en los municipios de alto riesgo con tiempos de vacunación superiores a los 10 años, el Minsalud destacó la necesidad de aplicar refuerzos contra la fiebre amarilla en ciertos grupos de riesgo.

Entre los grupos priorizados se encuentran los siguientes:

Mujeres que recibieron la vacuna de fiebre amarilla durante la gestación y que sean residentes o que se desplacen a los municipios antes mencionados. La dosis de refuerzo se debe aplicar 6 meses después de terminar el embarazo .

. Personas vacunadas con dosis fraccionada de la vacuna contra la fiebre amarilla en otros países que sean residentes o que se desplacen a los municipios de alto riesgo.

Personas que viven con VIH , y aquellas personas que recibieron un trasplante de células madre hematopoyéticas después de recibir una dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla y que presenten la inmunocompetencia suficiente para vacunarse de forma segura, previa valoración médica, que residan o se desplacen a las zonas de riesgo.

, y aquellas personas que recibieron un trasplante de células madre hematopoyéticas después de recibir una dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla y que presenten la inmunocompetencia suficiente para vacunarse de forma segura, previa valoración médica, que residan o se desplacen a las zonas de riesgo. Trabajadores de laboratorio que manipulan virus salvaje de fiebre amarilla y que tengan más de 10 años de vacunación previa.

Tenga en cuenta que la vacunación es gratuita en Colombia y se puede recibir en cualquier punto del país, sin importar afiliación, nacionalidad o estatus migratorio. Consulte aquí puntos de vacunación.