“Nos estamos enfrentando a un nuevo brote de fiebre amarilla”: secretaria de Salud del Tolima

Tolima

La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, confirmó que el departamento se encuentra enfrentando un nuevo brote de fiebre amarilla en el que están aumentando los casos reportados en la región.

Lo manifestado por la funcionaria se dio en medio de una rueda de prensa en la que reveló su preocupación por los problemas que existen con la atención y entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS.

“Inicio hablando del hospital Federico Lleras porque ustedes saben que nos estamos enfrentando a un nuevo brote de fiebre amarilla, van nuevos casos y la operación se centra en la atención de pacientes con fiebre amarilla en este centro asistencial”, sostuvo la funcionaria.

A la vez indicó que el Tolima tiene el 85% de los casos de fiebre amarilla que se han presentado en el país “Es una emergencia de índole nacional declarada, esto lo hemos venido trabajando en cabeza de nuestra gobernadora, el ministro de Salud, del Instituto y la Superintendencia, el país lo sabe, por eso pido que las necesidades que tiene este departamento tiene que ser prioridad por la emergencia que estamos enfrentando”.

En el más reciente informe del Ministerio de Salud el departamento del Tolima reporta 132 casos de fiebre amarilla de los cuales 52 han fallecido y 80 lograron superar la enfermedad. El departamento que sigue en número de casos es Putumayo con 8, lo que evidencia el impacto de esta enfermedad en la región.

Dato: la última víctima falta se registró el pasado 11 de enero y corresponden a un menor de 17 años que llegó al hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué procedente del municipio de Ataco con la enfermedad en estado avanzado y lamentablemente murió.