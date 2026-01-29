Tunjanos tendrán que pagar $200 más en el pasaje del colectivo

Secretaría de Movilidad y Vida estableció las nuevas tarifas del transporte colectivo en Tunja para el 2026.

Tunja

A partir del próximo lunes 2 de febrero la tarifa en el pasaje del transporte público colectivo en Tunja tendrá un incremento de 200 pesos.

Así lo confirmó el secretario de Movilidad y Vida de la capital boyacense, Juan Carlos García Vargas, quien señaló que luego de una reunión que sostuvieron con los gerentes de las empresas de transporte público colectivo.

“Tratando de ser conscientes de la economía de Tunja y de las familias que se mueven en transporte público, se logró un acuerdo de 200 pesos. La tarifa técnica estaba un poco más alta, pero en una negociación que se hizo con el gremio y poniéndonos la mano en el corazón, se logró 200 pesos, que me parece que, bajo las circunstancias, aunque impacte al bolsillo de los tunjanos, no fue tan alta como pudo haber sido. Entonces, sí hay una disponibilidad de los gremios de colaborar con la economía y de dinamizar todo el tema de la canasta familiar de los tunjanos”, afirmó García Vargas.

García además aseguró que los topes en las tarifas se hacen de acuerdo con una directriz del Ministerio de Transporte.

“Quiero que la gente sepa que hay una metodología del Ministerio de Transporte en donde se calculó la tarifa técnica. Y con esa tarifa técnica, pues obviamente el impacto sobre la tarifa fue bastante fuerte por el incremento del salario mínimo mensual”, señaló.

Por último, el secretario de Movilidad y Vida de Tunja indicó que el cobro de la tarifa del pasaje solamente se puede hacer cuando los colectivos cuenten con la calcomanía con los nuevos precios.

“De acuerdo con el decreto, los vehículos deben estar con la calcomanía y deben estar debidamente autorizados y la resolución ya está en firma y está en firme también esto”, enfatizó.

Vale la pena señalar que actualmente el costo del pasaje se encuentra en $2.400 diurno y $2.500 nocturno, domingos y festivos y pasará a costar $2.600 diurno y $2.700 nocturno, domingos y festivos.

Hay que recordar que en el municipio de Duitama la tarifa en el servicio del pasaje se fijó hace unos días en $2.700 para el presente año, su ajuste fue de 300 pesos.

Por su parte, en el municipio de Paipa la tarifa también subió $300, pasando de $2.400 a $2.700.