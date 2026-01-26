Estudiantes de Boyacá protestan en Tunja y piden tarifa diferencial en el transporte intermunicipal

Los altos costos del transporte intermunicipal ponen en riesgo la permanencia de cientos de jóvenes en las universidades del departamento.

Tunja

Estudiantes universitarios de diferentes municipios de Boyacá realizaron una protesta pacífica en la Terminal de Transporte de Tunja para exigir la implementación de una tarifa diferencial en el transporte intermunicipal, ante lo que consideran un incremento desmedido en los pasajes. Los jóvenes aseguran que los actuales costos hacen casi imposible poder desplazarse diariamente a la capital del departamento para continuar con sus estudios.

Según los manifestantes, el aumento de las tarifas ha golpeado con fuerza la economía de quienes dependen de sus familias o tienen ingresos limitados. “Pasar de cuarenta a cuarenta y cinco mil pesos de Tunja a Bogotá o de trece a dieciséis mil pesos a Sogamoso es algo muy duro para nosotros”, señalaron. Uno de los estudiantes explicó que gana alrededor de quinientos mil pesos mensuales y que ese dinero no le alcanza para cubrir únicamente el transporte desde su municipio, Soracá.

Durante la jornada, los voceros estudiantiles Lisith Flechas y Fabio Sisa explicaron que la movilización busca abrir un espacio de diálogo con la Gobernación de Boyacá. “Estamos haciendo un acto simbólico a manera de protesta porque estamos luchando para lograr una tarifa diferencial para todos los estudiantes. Esta es una lucha que se viene dando desde hace bastante tiempo y es competencia del señor gobernador”, afirmó Flechas, quien además invitó al mandatario departamental y a los alcaldes a acercarse y escuchar a los jóvenes.

Por su parte, Fabio Sisa señaló que la intención no es ir en contra de los transportadores, sino buscar una solución socialmente justa. “Queremos explicarle al transportador que la lucha no es contra él, sino que buscamos privilegiar a quienes realmente lo necesitan: los estudiantes y los jóvenes que quieren salir adelante”, indicó. Además, advirtió que en zonas como el norte de Boyacá hay trayectos que pueden costar cerca de cien mil pesos, lo que obliga a muchos estudiantes a elegir entre movilizarse o cubrir otros gastos básicos.

Los estudiantes reiteraron que el objetivo es conformar una mesa de diálogo con las autoridades departamentales y las empresas transportadoras para llegar a un acuerdo que permita establecer una tarifa diferencial y así mitigar el impacto de las constantes alzas en el transporte público intermunicipal.