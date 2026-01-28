Sogamoso creará subsidio de transporte para universitarios

Sogamoso

Este miércoles a las 10 de la mañana en el Terminal de Transportes de Tunja se realizará una reunión clave para buscar una tarifa diferencial en el transporte público. El encuentro será con voceros de los estudiantes universitarios y el gobernador, Carlos Amaya.

Los estudiantes se quejan de que los aumentos en el transporte intermunicipal los afecta a tal punto que se plantean la posibilidad de dejar sus estudios.

Mientras tanto luego de una reunión con líderes de los estudiantes universitarios, el alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón anunció que presentará un proyecto de acuerdo al concejo para crear un subsidio de transporte para estudiantes universitarios con el fin de reducir el impacto de costos de movilidad.

“Nosotros hemos venido trabajando ya hace algunos meses con representantes de los estudiantes de la Universidad, atendiendo las dificultades que permanentemente se presentan, especialmente lo que tiene que ver con las tarifas de transporte público algo que se le sale de las manos al municipio porque no es nuestra competencia, pero sí lo que hemos es venido buscando soluciones y estamos prontos a materializar un proyecto de acuerdo que nos permita determinar un estipendio a título de subsidio de transporte a pagar a los estudiantes que se encuentren matriculados en las universidades públicas o privadas oriundos de Sogamoso y que cumplan los requisitos que este proyecto determina”.

Según estimaciones preliminares de la alcaldía de Sogamoso, cerca de 300 estudiantes podrían verse beneficiados en la primera etapa. Actualmente la alcaldía realiza un análisis de recorridos y costos para definir el número exacto de beneficiados y los mecanismos de inscripción al programa.