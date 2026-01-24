Alcaldía de Duitama hace fuerte llamado a la ANI y demás autoridades a tomar acciones en seguridad

Jessica Milena Guimbuel, quien estaba esperando a su segundo hijo, falleció en el accidente ocurrido en Duitama el pasado 17 de enero.

Duitama

Frente a los hechos ocurridos el pasado 17 de enero en Duitama, donde un vagón impactó a un vehículo provocando el fallecimiento de Jessica Milena Guimbuel Barbosa, quien estaba embarazada, la Administración Municipal hizo un llamado a las entidades nacionales.

Luego de este accidente, las autoridades de Duitama, en cabeza de la mandataria Rocío Bernal, han adelantado mesas técnicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), FINDETER y el Consorcio Ferrobelen, con el fin de evaluar y reforzar las condiciones de seguridad, movilidad y conectividad urbana en los sectores con presencia de la línea férrea.

“Tras el lamentable hecho ocurrido el sábado 17 de enero en el que perdió la vida una mujer en estado de gestación sobre la vía férrea, activamos de manera inmediata una mesa técnica interinstitucional que venimos adelantando con la ANI, FINDETER y el consorcio Ferrobelén, con el fin de evaluar y reforzar las condiciones de seguridad, movilidad y conectividad urbana del municipio”, aseguró Rocío Bernal, alcaldesa de Duitama.

Bernal fue enfática en solicitarle a las entidades encargadas en la vía férrea y la operación del tren que debe garantizar la seguridad de los duitamenses y visitantes.

“La posición de la Administración Municipal es firme, la operación del tren debe garantizar la protección de la vida y no puede representar un riesgo para la ciudadanía. El progreso y el desarrollo de la nación no pueden avanzar en contravía de la seguridad de las comunidades que viven y conviven con el cambio de velocidad y la dinámica de la operación férrea”, dijo.

Por otro lado, les exigió tomar medidas firmes y acciones efectivas en la prevención para evitar accidentes.

“Estamos exigiendo medidas concretas, cronogramas definidos y acciones efectivas de prevención, especialmente en los puntos más sensibles de la ciudad. Estas acciones han sido solicitadas con anterioridad desde el año pasado, en donde se venían adelantando mesas de trabajo orientadas a la regulación de pasos a nivel, el fortalecimiento de la seguridad y los procesos de socialización y capacitación con la comunidad duitamense”, agregó la alcaldesa, quien señaló que mantendrán haciendo seguimiento permanente al proceso de manera articulada con las entidades responsables.

El proceso investigativo quedó a cargo de la Policía Judicial de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.