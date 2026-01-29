Capturan a alias ‘Ventura’ en Fusagasugá tras 15 años de historial delictivo

Uniformados de la Policía Nacional capturaron a alias ‘Ventura’, un hombre considerado como objetivo prioritario por afectar la seguridad urbana. El delincuente fue ubicado mediante una diligencia de registro y allanamiento en el barrio Gaitán-Galán.

Las autoridades tenían bajo la mira a este hombre que desde el 2011 estuvo vinculado de manera recurrente a diferentes actividades ilícitas.

‘Ventura’ tiene antecedentes por narcotráfico, reincidencia sistemática en tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, lesiones personales, violencia intrafamiliar y constreñimiento.

La captura de “Ventura” no solo afecta el expendio de drogas en los barrios Centro, Gaitán y Galán, sino que también, es un hecho que previene cientos de muertes en el departamento de Cundinamarca.

En el inmueble allanado, se incautó: