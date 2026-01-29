Capturan a alias ‘Ventura’ en Fusagasugá tras 15 años de historial delictivo
La captura de ‘Ventura’ no solo afecta el expendio de drogas en Fusagasugá, sino que también actúa como una medida preventiva contra el homicidio.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron a alias ‘Ventura’, un hombre considerado como objetivo prioritario por afectar la seguridad urbana. El delincuente fue ubicado mediante una diligencia de registro y allanamiento en el barrio Gaitán-Galán.
Las autoridades tenían bajo la mira a este hombre que desde el 2011 estuvo vinculado de manera recurrente a diferentes actividades ilícitas.
‘Ventura’ tiene antecedentes por narcotráfico, reincidencia sistemática en tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, lesiones personales, violencia intrafamiliar y constreñimiento.
La captura de “Ventura” no solo afecta el expendio de drogas en los barrios Centro, Gaitán y Galán, sino que también, es un hecho que previene cientos de muertes en el departamento de Cundinamarca.
En el inmueble allanado, se incautó:
- Marihuana, bazuco.
- Bolsas ziploc listas para la dosificación.
- 1 trilladora para el procesamiento del alucinógeno.