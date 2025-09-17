A la cárcel los presuntos responsables del homicidio de un fiscal en Fusagasugá

Fusagasugá, Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la encarcelación de cuatro integrantes del grupo delincuencial organizado (GDO) “Los Viajeros”, presuntos responsables del homicidio del fiscal Karin Sefair Calderón, un hecho ocurrido el pasado 10 de junio en Fusagasugá, Cundinamarca.

Alias “Tío Wawa”, “Willy”, “Kate” y “Adriana” fueron capturados en Cartagena después de tres meses de búsqueda.

Afrontarán penas de entre 25 y 40 años en prisión, al ser acusados de delitos como homicidio agravado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Hace unos días, la Fiscalía judicializó a tres de los presuntos asesinos del fiscal. Allí se reveló que estas personas hacen parte de una red de fleteos que también opera en municipios de Bolívar, Valle del Cauca, Meta, Quindío y Cundinamarca, y que el día del crimen, interceptaron a la víctima en el parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá, donde lo golpearon para obligarlo a entregar un maletín que contenía $128 millones de pesos.

Gobernador afirma que había una quinta persona involucrada en el homicidio del fiscal: fue asesinada

El gobernador Rey entregó detalles sobre la investigación hecha por el CTI de Cundinamarca de la Fiscalía y dijo que hay una quinta persona detrás del crimen, que fue asesinada en Turbaco, Bolívar, el pasado 26 de agosto. Se trata de alias “Laura”, integrante de otro GDO conocido como “los Papalopez” y vinculada al cartel de los más buscados en Barranquilla.

El funcionario agregó que la mujer “fue ultimada, al parecer, por sus mismos cómplices para evitar su captura y desviar el curso de la investigación”.

Por su parte, el coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, indicó que, para la investigación del caso, se analizaron 503 horas de grabación, se interceptaron 50 líneas tecnológicas y se inspeccionaron más de 20 procesos judiciales.

El coronel añadió que los capturados fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación para enfrentar audiencias concentradas frente a un juez de control de garantías. Herrera dijo que estas capturas “permiten avanzar en la investigación de diversos hurtos a usuarios del sistema financiero en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca y Quindío”.