Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 jun 2026 Actualizado 18:13

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Tres personas capturadas tras ataque a simpatizantes de Abelardo de la Espriella en Chía

De acuerdo con el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, los hechos ocurrieron cuando seguidores del aspirante realizaban una actividad política en el sector.

Imagen de referencia de arma cortopunzante

Imagen de referencia de arma cortopunzante / sturti

Imagen de referencia de arma cortopunzante
Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Tres personas fueron capturadas tras una riña registrada en la tarde de este sábado frente al centro comercial Centro Chía, en inmediaciones del puente peatonal, durante una actividad en la que participaban simpatizantes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. En medio de la pelea, una persona resultó herida con arma blanca.

De acuerdo con el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, los hechos ocurrieron cuando seguidores del aspirante realizaban una actividad política en el sector. “En las horas de la tarde, hoy sábado, frente al centro comercial se estaba realizando una actividad por parte de simpatizantes del candidato Abelardo y los abordaron otros ciudadanos, generando agresiones verbales y físicas, y una persona resultaría herida con arma blanca”, señaló Donoso.

El alcalde confirmó que la Policía Nacional intervino de manera oportuna y logró la captura de los presuntos agresores. “Ya están capturadas las tres personas. Están a disposición de la autoridad competente”, afirmó.

Además, explicó que los detenidos permanecen bajo custodia mientras avanzan las denuncias correspondientes y las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades de los involucrados.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir