Tres personas capturadas tras ataque a simpatizantes de Abelardo de la Espriella en Chía

Tres personas fueron capturadas tras una riña registrada en la tarde de este sábado frente al centro comercial Centro Chía, en inmediaciones del puente peatonal, durante una actividad en la que participaban simpatizantes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. En medio de la pelea, una persona resultó herida con arma blanca.

De acuerdo con el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, los hechos ocurrieron cuando seguidores del aspirante realizaban una actividad política en el sector. “En las horas de la tarde, hoy sábado, frente al centro comercial se estaba realizando una actividad por parte de simpatizantes del candidato Abelardo y los abordaron otros ciudadanos, generando agresiones verbales y físicas, y una persona resultaría herida con arma blanca”, señaló Donoso.

El alcalde confirmó que la Policía Nacional intervino de manera oportuna y logró la captura de los presuntos agresores. “Ya están capturadas las tres personas. Están a disposición de la autoridad competente”, afirmó.

Además, explicó que los detenidos permanecen bajo custodia mientras avanzan las denuncias correspondientes y las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades de los involucrados.