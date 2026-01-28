Champions League

🔴 Luis Suárez y Sporting, por un lugar en octavos de Champions: Siga EN VIVO el juego con Athletic

Actualmente el club portugués es décimo con 13 puntos, los mismos que el octavo.

LISBON, PORTUGAL - JANUARY 20: Luis Suarez of Sporting CP celebrates scoring Sporting CP and his second goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between Sporting Clube de Portugal and Paris Saint-Germain at Estadio Jose Alvalade on January 20, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

El Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez como titular, busca hacerse con un cupo directo a los octavos de final de la Liga de Campeones. El club de Lisboa estará visitando el campo del Athletic Bilbao.

Luego de derrotar 2-1 al PSG en la jornada anterior, el Sporting se ubica en la décima posición de la fase regular de la Champions con 13 puntos, los mismos que el octavo, que actualmente es el Chelsea.

En el presente certamen, Suárez ha convertido cuatro anotaciones, las mismas que ha marcado en el Bayern Múnich su compatriota Luis Díaz.

Siga acá el minuto a minuto el partido

