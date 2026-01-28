🔴 Luis Suárez y Sporting, por un lugar en octavos de Champions: Siga EN VIVO el juego con Athletic

El Sporting Lisboa, con Luis Javier Suárez como titular, busca hacerse con un cupo directo a los octavos de final de la Liga de Campeones. El club de Lisboa estará visitando el campo del Athletic Bilbao.

Luego de derrotar 2-1 al PSG en la jornada anterior, el Sporting se ubica en la décima posición de la fase regular de la Champions con 13 puntos, los mismos que el octavo, que actualmente es el Chelsea.

En el presente certamen, Suárez ha convertido cuatro anotaciones, las mismas que ha marcado en el Bayern Múnich su compatriota Luis Díaz.

