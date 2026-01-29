Imágenes captadas por inteligencia revelan cómo Disidencias preparan bombas molotov en el Cauca

Imágenes aéreas obtenidas por inteligencia militar y conocidas por Caracol Radio, dejaron en evidencia el proceso exacto de de cómo se están armando las bombas incendiarias tipo Molotov que posteriormente son adaptadas y lanzadas desde drones por estructuras armadas ilegales en el corregimiento de El Plateado, Argelia (Cauca).

El material, captado en el sector de Huisito, considerado por el Ejército área de retaguardia estratégica de la estructura criminal Carlos Patiño, muestra a varios integrantes manipulando botellas, combustible, neumáticos y material logístico, insumos que hacen parte del sistema artesanal de munición aérea utilizado para atacar a la Fuerza Pública.

Fuentes de inteligencia confirmaron que este punto funciona como taller clandestino de preparación de cargas incendiarias, desde donde los artefactos son trasladados y acoplados a drones comerciales modificados, utilizados luego en operaciones tipo kamikaze y lanzamientos dirigidos contra puestos policiales, bases militares y patrullas en el Micay.

Alias ‘Zamora’, el cerebro operativo de los ataques con drones

Las autoridades atribuyen esta operación directamente a Jhon Alexander Jiménez Marín, alias ‘Zamora’, cabecilla principal de la estructura Carlos Patiño, reemplazo de alias Kevin y principal ejecutor de Iván Mordisco en El Plateado.

Alias Zamora controla el andamiaje armado en El Plateado, Huisito, San Juan de Mechengue y Honduras, zonas clave del Cañón del Micay utilizadas para movilidad de combatientes, protección de cultivos ilícitos, almacenamiento logístico y ejecución de ataques terroristas.

Drones armados: la nueva táctica para golpear sin exponerse

Bajo su mando, la estructura Carlos Patiño consolidó el uso de drones adaptados con cargas incendiarias y explosivas, una modalidad diseñada para evadir el contacto directo con tropas, aumentar el alcance de los ataques y generar impacto psicológico en la población y la Fuerza Pública.

Esta táctica ha sido utilizada recientemente en:

Ataques con drones kamikaze en El Estanquillo

Hostigamientos armados en zonas rurales de El Bordo, Cauca

Acciones de intimidación y control territorial en El Plateado

Historial criminal y nivel de peligrosidad

Alias Zamora está vinculado a hechos de alto impacto, entre ellos:

Secuestro de soldado profesiona

Coordinación de ataques contra unidades militares

Organización de asonadas violentas contra erradicación de cultivos

Planeación de acciones terroristas contra población civil

Además, articula operaciones con Iván Mordisco y Dionisio Rayo para forzar movilizaciones de civiles, utilizadas como mecanismo de presión para frenar el avance de la Fuerza Pública.

Seis órdenes de captura y objetivo prioritario

El cabecilla disidente registra al menos seis órdenes de captura vigentes por: