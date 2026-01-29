Necesitamos que Colombia nos mire como lo que somos, un cliente: MinMinas de Ecuador

Nos duele lo que pasa con Colombia, pero necesitamos que nos miren como lo que somos: MinMinas de Ecuador. Cortesía: Foro realizado por CAF y Grupo Prisa

En Panamá se desarrolló el panel Los Retos y Oportunidades de la Acción Climática y la Biodiversidad: ALC Región de Soluciones, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, con un enfoque en la biodiversidad como base del desarrollo y la acción climática, un foro realizado por la CAF en colaboración con el Grupo Prisa.

En el panel liderado por la periodista y directora del programa Dos Puntos, Vanessa De La Torre, habló la ministra de Energía y Minas de Ecuador, Inés Manzano, sobe diferentes temas, entre ellos los aranceles que impusieron desde Ecuador a Colombia:

“¿Tú cómo tratas a tu mejor cliente?, Ecuador tiene un déficit en la balanza arancelaria de 1.1 billones. Yo soy el mejor cliente de Colombia y creo que a los mejores clientes hay que tratarlos bien y sobre todo cuando un país como el nuestro está haciendo algo increíble, que es la lucha contra el narcotráfico, esto no solo es un delito internacional, si no que acarrea otros peores como la trata de blancas”, dijo la ministra de Minas de Ecuador.

También aseguró que Ecuador ha decidido hacer lo correcto en la guerra contra el narcotráfico. “Nosotros somos parte de la Gran Colombia y tenemos todas las similitudes, Colombia tiene tanto que en este momento nos duele, pero también necesitamos que nos miren como lo que somos, un cliente que les está diciendo que por seguridad haga su parte”.

La ministra también planteó, en este panel, la integración de sectores estratégicos como ambiente, agua, energía, minería e hidrocarburos bajo una sola visión de política pública. Subrayó el rol del agua como eje del desarrollo y llamó a fortalecer la investigación, la innovación verde y las patentes asociadas al uso sostenible de la biodiversidad, entre otros temas.

Aranceles del 30% a productos colombianos:

Cabe recordar que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que se impondrá un arancel del 30% a todos los productos que Colombia envía a Ecuador. De acuerdo con la información del Ministerio del Comercio, con corte a noviembre de 2025, las exportaciones de servicios de Colombia hacia Ecuador son de 3.769 millones de dólares y la exportación de bienes es de más 31.600 millones de dólares.

Dado que Colombia es el tercer país que más provee de productos a Ecuador, con un 7.3% en la participación del mercado ecuatoriano (en segundo lugar está China con el 22,4% y el primer lugar lo ocupa Estados Unidos con el 27,6%), se prevé afectaciones particularmente a sectores como el energético, agroindustrial, agropecuario e industrias como la automotriz, liviana y básica.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, explicó en sus redes sociales que “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia”.

En palabras del mandatario, la medida se mantendrá “hasta que exista un compromiso real” por parte de Colombia “para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”.

