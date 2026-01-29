Arroceros de La Mojana: arroz de Ecuador debe entrar por mar y con aranceles para frenar contrabando

Montería

Los productores de arroz de la región de La Mojana han manifestado su respaldo contundente al aumento del 30% en los aranceles para el grano proveniente de Ecuador. No obstante, el gremio condicionó el éxito de la medida a dos factores críticos: que el arancel sea prolongado en el tiempo y que se prohíba el ingreso terrestre para combatir el contrabando.

Un respaldo con exigencias al Gobierno

Pedro Nel Ramos, vocero de los arroceros de la subregión, destacó la gestión de la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, pero fue enfático en que la vigilancia fronteriza es el “talón de Aquiles” del sector.

“Vemos con buenos ojos la decisión de la ministra Carvajalino de colocarle aranceles al arroz que entra desde Ecuador. Pero pedimos que no sea momentáneo, sino por bastante tiempo, para que nuestro producto reaccione a precios justos porque hoy estamos produciendo a pérdida”, señaló Ramos.

El fantasma del contrabando

Una de las mayores preocupaciones de los agricultores es la porosidad de las fronteras terrestres, que facilita el ingreso de mercancía ilegal bajo la sombra de los permisos oficiales.

“Exigimos que el arroz de Ecuador entre por puertos marítimos y no por vías terrestres. Por ahí es donde nos está haciendo daño el contrabando; si le dan permiso a una mula, pueden entrar 10 o 20 más atrás”, denunció el líder gremial, señalando que esta modalidad ha devastado la rentabilidad en La Mojana.

Colombia es autosuficiente

Frente a la necesidad de importar, Ramos fue claro al defender la capacidad de los campos colombianos para abastecer el mercado interno sin necesidad de recurrir a excedentes internacionales que deprimen el precio local.

Consumo nacional: Aproximadamente 2.5 millones de toneladas.

Aproximadamente 2.5 millones de toneladas. Producción local: El gremio asegura producir casi la totalidad de dicho porcentaje.

El gremio asegura producir casi la totalidad de dicho porcentaje. Conclusión: “No hay necesidad de meter más arroz de otros mercados internacionales porque nosotros suplimos la necesidad”, puntualizó Ramos.

Los productores esperan que este ajuste arancelario no sea una medida paliativa de corto plazo, sino una política de Estado que garantice la sostenibilidad de las miles de familias que dependen del “arroz por excelencia” de La Mojana.