Ministerio de Salud proyecta fortalecimiento y ampliación del Hospital Piloto de Jamundí

El ministro de Salud Guillermo Jaramillo estuvo en Jamundí visitando el Hospital Piloto e hizo varios anuncios frente al sistema de salud del municipio, entre ellos fortalecer algunas áreas.

La idea es aumentar la capacidad del Hospital Piloto y atención con especialistas, además de ampliar la infraestructura para que cuente con servicios como urgencias, hospitalización, consulta externa, sala de partos, equipos de rayos X, sala de cirugía, entre otros.

“Nos comprometimos con Jamundí en reforzar la ampliación del hospital, es un proyecto más o menos de $90 mil millones de pesos, $60 mil millones del municipio, y $30 mil de la administración del señor presidente Gustavo Petro. Un CAP, Centro de Atención Primaria en la nueva zona de expansión que representa por lo menos unos $15 mil millones de pesos. Toda la dotación de tomógrafo, equipo de rayos X, mamógrafo, ecógrafos, y el reforzamiento y apoyo para que puedan funcionar con sus nuevas salas de cirugía y muy especialmente para un fortalecimiento de todo lo que representa la consulta de especialización”, puntualizó el ministro Jaramillo.

La idea es que el hospital de Jamundí, que actualmente tiene una capacidad de atención para 80 mil personas, pueda atender una población que ya llega a los 300 mil habitantes y así no congestionar la red de salud en Cali.