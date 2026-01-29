Gobierno nacional no prorrogó contratos de aseo en Cali y mantiene intervenida a EMSIRVA

La Superservicios informó que, tras la terminación de los contratos actuales de aseo, el servicio continuará bajo el esquema de libre competencia. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

En medio de la incertidumbre por el vencimiento de los contratos de aseo operados bajo la supervisión de Emsirva, intervenida hace 19 años por la Superintendencia de Servicios Públicos, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció un plan de emergencia para la recolección de basuras.

El mandatario aseguró que la prestación del servicio de recolección de residuos está garantizada, luego de que las empresas se comprometieran a continuar con su labor en la ciudad.

Eder añadió que activaron un mecanismo de respaldo institucional, a través de Empresas Municipales de Cali (Emcali) y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), que apoyarán la operación.

“Se creó la subdirección de servicios públicos en Emcali para poder atender el direccionamiento de la estrategia manejo de basuras para la ciudad. También entablamos conversaciones con los operadores y se comprometieron a mantener prestando el servicio tal como se ha venido haciendo todos estos años y renovar el 25% de su flota antes de finalizar febrero. Es decir, que antes de realizar febrero, estaremos viendo alrededor de 25 o 30 camiones nuevos para la recolección de basura en Cali que cumplan con los estándares ambientales más altos del momento”, detalló Eder.

Adicionalmente, la Alcaldía informó que contará con apoyo financiero y técnico del gobierno de Suiza para fortalecer la gestión y el aprovechamiento de los residuos sólidos y avanzar hacia la implementación de un modelo de basura cero.

A través de un comunicado, la Superservicios informó que, tras la terminación de los contratos actuales de aseo, el servicio continuará bajo el esquema de libre competencia, que permite a los usuarios escoger entre los prestadores registrados en la ciudad.

No obstante, desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) de Cali aclaran que esto no representa cambios para los ciudadanos. Actualmente, cuatro operadores principales manejan el 95% del servicio en la ciudad, mientras que los demás prestadores, más pequeños, ya han trabajado bajo este modelo.

Esto significa que tarifas, recorridos, operación y recaudo seguirán igual. Las cuatro empresas más grandes se concentrarán en sus mismas zonas y el recaudo continuará realizándose a través de Emcali, que luego paga a las empresas operadoras. Por lo tanto, el cambio es solo administrativo, y la prestación del servicio para los caleños no se verá afectada.

La intervención Emsirva y el proceso de liquidación, ha limitado la capacidad de la ciudad para decidir sobre los contratos de aseo o de cumplirse la reiterada petición de la devolución de la empresa de aseo al distrito.